Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği Eylülde de sürecek

Başkan Erdoğan, 19 Temmuz'da Astana Üçlü Zirvesi için İran'ın başkenti Tahran'a, 5 Ağustos'ta Rus lider Putin'le görüşmek için Rusya'nın Soçi kentine, 18 Ağustos'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle görüşmek için Lviv'e gitti. Son bir ayda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ve İsrail Başbakanı Yair Lapid'le telefonla görüşen Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Malezya Kralı Sultan Şah'ı da Külliye'de konuk etti. Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini eylül ayında da sürdürecek. Erdoğan'ın, 7-9 Eylül'de Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek'i kapsayan Balkan turuna çıkması planlanıyor. Rus Lider Putin'in daveti üzerine 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkand şehrinde Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılması beklenen Erdoğan, 20 Eylül'de de ABD'nin New York şehrinde düzenlenecek BM Genel Kurulu'na katılarak konuşma yapacak.