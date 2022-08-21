Gaziantep’te sabıkalı otobüs katliamı

Gaziantep-Nizip otoyolunun 18'inci kilometresinde saat 11.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil, dere yatağına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri de kazayı görünce yol kenarında durup olay yerine gitti. Ekiplerin kurtarma çalışması sürerken, kaza yerine yaklaşık 400 metre mesafede zikzaklar çizmeye başlayan Özel Diyarbakır Turizm firmasına ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü, kaza mahalline 150 metre kala aşırı hızdan dolayı devrildi. Yan yatan otobüs, sürüklenerek itfaiye aracı ile 27 AHM 050 plakalı ambulans ve bölgede bulunan ekipler ile vatandaşlara çarptı.Kazada 4 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle kapanan otoyolda trafik, yaklaşık 2 saat sonra kontrollü olarak sağlanmaya başladı.Kazayla ilgili çok yönlü soruşturma açıldı. İlk inceleme kapsamında, otobüsün aşırı hızdan dolayı kontrolden çıktığı öğrenildi. Otobüs şoförü Abdulkadir Memiş gözaltına alındı.Kazada hayatını kaybeden sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ile itfaiye erleri Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57) ve Ahmet Polat (29) için bugün tören düzenlenecek. Görev şehitleri Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.Yaralılara yardımetmek için durduk. Biraraç dereye uçmuştu. 1 kişiölmüştü, diğeri yaralıydı.Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk.Ambulansın önündendolanıyordum. Döndüğüm ankafamı kaldırdım, yolcu otobüsününyalpalayarak geldiğini,devrildiğini gördüm.'Otobüs geliyor kaçın'diye bağırdım, sonrasınıhatırlamıyorum.İstanbul'danDiyarbakır'a yolculuk için otobüsteydim.Yol üzerinde kazaolduğunu, sağlık ekiplerininkazaya müdahale ettiğini gördük.Kaza yapan araçtan akansıvı nedeniyle otobüs kaydı.Kayan otobüs kazanın yapıldığıalandakilere çarptı. Benimbilincim kapalı değildi ve kazayapan otobüsten çıktım. Yolkenarına gittim.Gazıantep'tefeci kazada 15 kişinin ölümü ve 31 kişinin yaralanmasına neden olan kazada 33 SR 157 plakalı otübüsün 2017 yılında da bir kazaya karıştığı, kazada da ambulansa çarparak 3'ü sağlık görevlisi, biri polis 6 kişinin yaralanmasına yol açtığı ortaya çıktı. Otobüsün plakasıyla sosyal medya platformu Tiktok'ta defalarca paylaşıldığı görüldü./SABAHKatliam gibi kazalardan sonra devletin zirvesi ve siyasilerden taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra pek çok isim, Gaziantep ve Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlar ve aileleri için taziye mesajları yayınladı.