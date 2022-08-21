Türkiye hayat kurtardı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Türkiye ziyaretinde ilk durağı, İstanbul Zeytinburnu'ndaki Zeyport Limanı oldu. Guterres daha sonra Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ortak basın açıklaması yaptı. Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından emniyetle denizden nakliyatını koordine eden merkezin faaliyetlerine planlandığı şekilde devam ettiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Ukrayna ve BM'den toplam 71 kişinin merkezde görev yaptığı, 1 Ağustos'tan bu yana toplam 51 geminin tahıl sevkiyatı için seyre çıktığı bilgisini verdi. Akar, "Bunlardan 27'si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir.Bunun giderek artacağını değerlendiriyoruz" diye konuştu. Antonio Guterres ise "İstanbul'a geri dönmek güzel ve sıcak karşılama için Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve Türkiye hükümetine teşekkür ediyorum. Karadeniz tahıl girişimindeki önemli rolünüz için size daha da çok teşekkür ederim. 650 bin tondan fazla tahıl ve diğer gıda ürünleri şimdiden dünya çapındaki pazarlara doğru yola çıktı. Ukrayna, Rus, Türk ve Birleşmiş Milletler ekiplerinin Ukrayna limanlarına giriş ve çıkışlarında Karadeniz'den geçen gemilerde ortak incelemeler yaptığı Marmara Denizi'nden yeni döndüm. Buğdayın geminin ambarını doldurmasını izlerken çok duygulandım. Bu, dünyadaki pek çok kişi için umut yüklemesiydi. Ukrayna ve Rusya'dan daha fazla gıda ve gübre almak, emtia piyasalarını daha da sakinleştirmek ve tüketiciler açısından fiyatları düşürmek için çok önemli. Çok daha uzun bir sürecin başlangıcındayız, ancak bu kritik anlaşmanın potansiyelini dünya için zaten gösterdiniz. Bu girişimlerde yer alan herkese teşekkür etmek ve bu hayat kurtaran çalışmanın devam etmesini rica etmek için buradayım" dedi.