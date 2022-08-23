Bu reform sağlıkta beyin göçünü engelleyecek

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve sağlık sisteminde büyük yeniliklere imza atılan 'Beyaz Reform'un kazandırdıklarını ve kapsamını Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, SABAH'a anlattı.Doç.Dr. Kayıpmaz, "Son dönemlerde hekimler ve diğer sağlık çalışanları yoğun iş yükünün yanı sıra sağlıkta şiddet ve malpraktis gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlar kamudan özel sektöre geçişe ve yurtdışına beyin göçüne neden olan etkenlerdendir. Sağlıkta Beyaz Reform olarak adlandırılan çözüme yönelik adımlardan ilk ikisi malpraktis ve şiddet yasalarının çıkarılmış olmasıdır." dedi.Ödemelerde de reform niteliğinde yeniliklere gidildiğini belirten Kayıpmaz, "Sonrasında uzun süredir yürürlükte olan 'Performansa Dayalı Ek Ödeme' yönetmeliği tamamen kaldırılmış ve yeni ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Sağlık çalışanlarına hastane bütçelerinden ödenen sabit ek ödeme, merkezi bütçeye aktarılmıştır. Yeni ek ödeme yönetmeliğiyle sağlık çalışanlarının maaşlarının performanstan bağımsız olarak memur maaşı+sabit ek ödeme+taban ek ödeme olmak üzere tek kalemde ödenmesi sağlanmıştır. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığının ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında yapılan her tıbbi işlemi ödüllendirecek şekilde bir teşvik sistemi getirilmiştir. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak yönergede bu sistemin tüm detayları yer alacaktır." şeklinde konuştu.Yeni düzenlemeyle hekimler arasındaki gelir eşitsizliğin son bulacağını kaydeden Doç. Dr. Kayıpmaz şunları söyledi: "Merkezi hekim randevu sisteminden hasta karşılayan, poliklinikte hasta bakan, hasta yatıran, yatan hasta takip eden, ameliyat yapan, anjiyografi yapan, endoskopik ve girişimsel radyolojik işlemler gibi tıbbi işlemler yapan hekimler ve diğer sağlık çalışanları da tek kalemde ödenecek ücrete ek olarak teşvik ödemesinden de yararlanacaktır. Bilimsel kriterlere uyan normal doğum eylemleri teşvik edilecek ve ödüllendirilecektir.Performanstan bağımsız taban ek ödeme, geliri farklı hastanelerde çalışan aynı kadro ve derecedeki hekimlerin aynı performansı gösterdiği halde farklı ek ödeme almasının önünü tamamen kapamış ve sahadaki önemli adaletsizliği gidermiştir. Bunun yanı sıra teşvik ödemelerinin 2. ve 3. basamak Sağlık Bakanlığı hastanelerinde sağlık çalışanlarının hak kaybına uğramayacağı şekilde yapılması planlanmıştır. Teşvik ödemesi hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını kapsayan bir ödüllendirme sistemi olacaktır."Nöbet ve mesai sisteminde de sağlık çalışanlarını rahatlatıcı yapılanmalara gidildiğini vurgulayan Kayıpmaz, "Uzun yıllar gün aşırı nöbet ve nöbet sonrası mesai yükü altında ezilen asistan hekim arkadaşlarımızın ayda tutabileceği nöbet sayısı 8 ile sınırlandırılmıştır. Nöbetlerin her biri 24 saati geçmeyecek şekilde olacaktır. Bu da meslektaşlarımızın kendilerine ve sosyal hayatlarına vakit ayırarak daha huzurlu bir asistanlık süreci geçirmelerini sağlayacaktır. Teşvik ek ödemelerinden asistan hekim arkadaşlarımız da yararlanacaktır. Bunların yanı sıra özelikli tıbbi hizmetler ve isteğe bağlı olarak mesai dışı poliklinik vb. tıbbi hizmetler vermek isteyen hekimler teşvik edilecektir." ifadelerini kullandı.