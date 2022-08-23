Kaymakamı şifreleme yöntemi ele verdi

Operasyonel hatlarla FETÖ'nün mahrem sorumluları ile iletişime geçtiğinin ortaya çıkmasının ardından tutuklanan eski Mardin Vali Vardımcısı Coşkun Öztürk, FETÖ'nün mülkiye teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Soruşturmada; FETÖ'nün TSK yapılanmasında kullanılan ve itirafçı beyanlarına da yansıyan cep telefonu numaralarının son hanelerinin şifreli kaydetme yöntemini Öztürk'ün de kullandığı tespit edildi. Yönteme göre, örneğin sonu 1560 ile biten bir telefon numarası 6015 şeklinde kaydedilerek gizleme yapılıyor.Bazen Öztürk'ün, numarayı şifreleme yöntemi ile kaydettiğini unutarak numaranın son 4 rakamında yer değişikliği yapmadan arama gerçekleştirdiği, hatalı olduğunu fark ettiği aramaların ardından son 4 rakamı yer değiştirerek tekrar arama yaptığı tespit edildi.Öztürk'ün makam şoförü A.A, "15 Temmuz Darbe Girişimi olayları döneminde izne ayrılmıştı. Gönen ilçesinde izne ayrılmasına rağmen ilçede bulunduğunu duydum. 15 Temmuz gecesi olayların yaşandığı esnalarda da bütün vatandaşlar olarak dışarıdaydık ancak Öztürk'ü hiçbir şekilde görmedim" dedi.