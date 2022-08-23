Ulaştırma Bakanlığı: İstanbul’u demir ağlarla örüyor 3 metro hattı yakında bitme aşamasında

İstanbul Havalimanı-Eyüp (Göktürk)- Kağıthane-Gayrettepe, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen ve Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hatlarında sona yaklaşıldı.

3 METRO HATTI DAHA AÇILACAK

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) resmi twitter hesbından bütün İstanbulluları ilgilendiren müjdeyi paylaştı. 3 metro hattında daha sona yaklaşıldığının belirtildiği twitte şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'u demir ağlarla örmeye devam ediyoruz! Açılış için gün sayan; İstanbul Havalimanı-Eyüp (Göktürk)- Kağıthane-Gayrettepe, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen ve Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hatlarımız çok yakında milletimizin hizmetinde!"

SONA YAKLAŞILDI

Paylaşılan görselde ise metro hatlarının bitme oranlarına yer verildi. Buna göre; İstanbul Havalimanı-Eyüp (Göktürk)- Kağıthane-Gayrettepe metro hattı yüzde 98, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen yüzde 99.05, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı ise yüzde 94.99 oranında tamamlandı.