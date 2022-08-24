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Giriş Tarihi: 24.8.2022 09:33

Eren Abluka-35 Operasyonu Van’da başlatıldı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Eren Abluka-35 Operasyonu Van’da başlatıldı

Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu, Van’da başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 622 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.

Hain terör örgütü PKK'yı Türkiye gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, yapılan Eren-Abluka operasyonları devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'da başlatılan Eren-Abluka 34 Operasyonlarının ardından, Van'da Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından koordine edilen operasyonda, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 622 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.

Bakanlıktan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.

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Eren Abluka-35 Operasyonu Van’da başlatıldı
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