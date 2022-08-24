Eren Abluka-35 Operasyonu Van’da başlatıldı

Hain terör örgütü PKK'yı Türkiye gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, yapılan Eren-Abluka operasyonları devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'da başlatılan Eren-Abluka 34 Operasyonlarının ardından, Van'da Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından koordine edilen operasyonda, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 622 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.

Bakanlıktan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.