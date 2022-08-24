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Giriş Tarihi: 24.8.2022 21:07 Son Güncelleme: 24.8.2022 21:11

Vatandaşın parası konsere! Ekrem İmamoğlu'nun harcadığı paralar ortaya çıktı!

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Vatandaşın parası konsere! Ekrem İmamoğlu’nun harcadığı paralar ortaya çıktı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sadece 6 konser için 517 bin 808 lira ödediği ortaya çıktı. Şoke edici gerçeği AK Parti İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 6 konser için yaklaşık olarak 518 bin lira harcadığı ortaya çıktı. Skandal gerçeği, AK Parti İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu'nun; Athena, Şevval Sam, Fahir Atakoğlu Magma Korosu, Tuğberk Börü Dans Ekibi ve Ali Altay konserleri için toplamda 517 bin 808 lirayı gözden çıkardığı öğrenildi.

KAMUNUN PARASI KONSERLERE

İmamoğlu'nun, Athena konseri içini 150 bin lira, Şevval Sam konseri için 62 bin 500 lira, Fahir Atakoğlu konseri için 58 bin 308 lira, 38 kişilik yaylı sazlar orkestrası ve Magma korosu için 145 bin lira, Tuğberk Börü dansı ekibi gösterisi için 72 bin lira ve Ali Altay konseri için 30 bin lira ödediği ifşa oldu.

"KONSERE HARCANAN PARAYLA KAÇ ASANSÖR TAMİR EDİLİRDİ?"

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun, "153 yürüyen merdiven, 28 asansör, 5 yürüyen bant, hepsi arızalı" paylaşımını alıntılayan Kertişçi, konser giderlerini paylaştı ve "Şimdi soru şu, sadece 6 konser için harcadığı 518 bin liraya kaç merdiven, kaç asansör, kaç yürüyen bant tamiri yaptırılırdı." ifadelerini kullandı.

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Vatandaşın parası konsere! Ekrem İmamoğlu'nun harcadığı paralar ortaya çıktı!
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