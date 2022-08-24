Vatandaşın parası konsere! Ekrem İmamoğlu’nun harcadığı paralar ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 6 konser için yaklaşık olarak 518 bin lira harcadığı ortaya çıktı. Skandal gerçeği, AK Parti İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu'nun; Athena, Şevval Sam, Fahir Atakoğlu Magma Korosu, Tuğberk Börü Dans Ekibi ve Ali Altay konserleri için toplamda 517 bin 808 lirayı gözden çıkardığı öğrenildi.
KAMUNUN PARASI KONSERLERE
İmamoğlu'nun, Athena konseri içini 150 bin lira, Şevval Sam konseri için 62 bin 500 lira, Fahir Atakoğlu konseri için 58 bin 308 lira, 38 kişilik yaylı sazlar orkestrası ve Magma korosu için 145 bin lira, Tuğberk Börü dansı ekibi gösterisi için 72 bin lira ve Ali Altay konseri için 30 bin lira ödediği ifşa oldu.
Şimdi soru şu;— Erdem Kertişçi (@ErdemKertisci) August 24, 2022
❗️Sadece 6 konser için harcadığı 518 bin lirayla kaç merdiven, kaç asansör, kaç yürüyen bant tamiri yaptırılırdı?
📌 Lüks araçlarından İBB güzellemesi yapan Kaz Dağı sakinleri burada mı? https://t.co/IF87onrAcW pic.twitter.com/JasYOnyonm
"KONSERE HARCANAN PARAYLA KAÇ ASANSÖR TAMİR EDİLİRDİ?"
AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun, "153 yürüyen merdiven, 28 asansör, 5 yürüyen bant, hepsi arızalı" paylaşımını alıntılayan Kertişçi, konser giderlerini paylaştı ve "Şimdi soru şu, sadece 6 konser için harcadığı 518 bin liraya kaç merdiven, kaç asansör, kaç yürüyen bant tamiri yaptırılırdı." ifadelerini kullandı.