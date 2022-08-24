Vatandaşın parası konsere! Ekrem İmamoğlu’nun harcadığı paralar ortaya çıktı!

KAMUNUN PARASI KONSERLERE

İmamoğlu'nun, Athena konseri içini 150 bin lira, Şevval Sam konseri için 62 bin 500 lira, Fahir Atakoğlu konseri için 58 bin 308 lira, 38 kişilik yaylı sazlar orkestrası ve Magma korosu için 145 bin lira, Tuğberk Börü dansı ekibi gösterisi için 72 bin lira ve Ali Altay konseri için 30 bin lira ödediği ifşa oldu.

"KONSERE HARCANAN PARAYLA KAÇ ASANSÖR TAMİR EDİLİRDİ?"

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun, "153 yürüyen merdiven, 28 asansör, 5 yürüyen bant, hepsi arızalı" paylaşımını alıntılayan Kertişçi, konser giderlerini paylaştı ve "Şimdi soru şu, sadece 6 konser için harcadığı 518 bin liraya kaç merdiven, kaç asansör, kaç yürüyen bant tamiri yaptırılırdı." ifadelerini kullandı.