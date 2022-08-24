Vizelerin gecikmesi kasıtlı büyükelçileri uyaracağız

DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında dış politikada gündemdeki konularla ilgili önemli mesajlar verdi:Böyle bir şey yok. Esad da oraya davetli değil. Suriye muhalefeti müzakere heyetini kurdu. Suriye rejiminden kaynaklı bir direniş var. Rejim, muhalefeti terör örgütü olarak görmemeli. Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğü son derece önemli. Diyalog için illa bir şart değil ama amaç ve hedef nedir? Net sonuç odaklı olmalı. Öncelikle Suriye'nin teröristlerden temizlenmesi lazım. Bugüne kadar bizim yürüttüğümüz Suriye siyaseti de hep bu anlamda sonuç odaklıdır.Maalesef ABD ve bazı Batı ülkeleri, AB ve AB üyesi olmayan Batı ülkeleri vatandaşlarımıza randevu süresini 1 yıl sonraya, 6 ay, 7 ay, 8 ay sonraya veriyorlar. Aynı şekilde ret oranını da yükselttiler. Şimdi bu, planlı ve kasıtlı. Halkımız da böyle görüyor. Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde, şimdi birçoğu tatilde, eylül başında bu Batı ülkelerinin büyükelçilerini bakanlığa arkadaşlarımız çağıracaklar, gerekli uyarıları yapacaklar. Eğer bundan sonra da düzelmezse bu sefer biz de karşı tedbirler alacağız. Personel sıkıntısı, Kovid gibi bahanelere inanmıyoruz. İsteseler çok rahat çözerler.Çok ilginçtir, PKK/ YPG'ye yönelik bir operasyonumuza birbirine tamamen zıt olan, birbirine karşı olan ülkelerin hepsi karşı çıkıyor. İran da karşı çıkıyor, ABD de karşı çıkıyor. İran karşı çıkıyor, İsrail de karşı çıkıyor. Rejim de karşı çıkıyor, Rusya da karşı çıkıyor.Filistin'in 'Fetih' kanadı gerekse de 'Hamas' kanadı bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyor. İsrail ile ilişkilerimizin normalleşmesi demek Türkiye'nin taviz vereceği anlamına gelmez. Türkiye normalleşmeyle Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin konularından taviz vermeyecek.Yunanistan'ın yalan dolan siyasetinden vazgeçmesi gerekir. ABD yönetimi F-16 meselesine olumlu bakıyor. Ama şartlı, elimizi kolumuzu bağlayacak şekilde F-16 ya da başka ürün almayız. Alacaksak kullanabileceğimiz bir şekilde alırız.