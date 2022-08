10 bin okul seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de öncelik verdiği çalışmaların ayrıntıları belli oldu. Buna göre temel eğitimde 10 bin okul projesi sürdürülecek, 3 milyar lira kaynak kullanılacak. 130 milyon yardımcı kaynak kitap, ders kitaplarıyla birlikte öğrencilere ücretsiz verilecek. Mesleki eğitimde yeni başarı hikâyeleri yazılacak.Okullar arasında başarı ve olanak farklılıklarını minimuma indirmek, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için "Temel eğitimde 10 bin okul" projesi başladı. Hayata geçirilen proje için 3 milyarlık bütçe ayrıldı. Tüm okullar kütüphaneye kavuştu. "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" 2021 yılı sonunda tamamlandı. Toplam kitap sayısı 75 milyon, öğrenci başına düşen kitap sayısı 4 oldu. 16 bin 361 yeni kütüphane yapıldı. 7 bin ilkokula da ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirme gerçekleştirildi. Ayrıca 1000 ilkokula bilgisayar laboratuvarı açıldı.Ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklar öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak. Öğrencilere 130 milyon yardımcı kaynak dağıtılacak. Pakette çalışma yaprakları ve soruları, beceri temelli testler, merkezi sınavlara yönelik örnek sorular, fasiküller, tekrar testleri, YKS, TYT AYT ve YDT'ye yönelik örnek soru kitapçıkları olacak.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in üzerinde durduğu bir diğer başlığı da okul öncesi eğitim oluşturuyor. Okul öncesi eğitimde seferberlik başlatan bakanlık, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde sınıf açılabilmesi için gerekli olan 10 çocuk sayısını 5'e düşürdü. Açılan anaokulu sayısı 1400, anasınıfı sayısı 10 bin 100 oldu. Kırsal bölgelerde 20 bin, toplam 500 bin çocuk okul öncesi eğitimle tanıştı. 3 bin anaokulu, 40 bin anasınıfının açılması ve 5 yaşta okullaşma oranının yüzde yüze ulaştırılması hedefleniyor.Bakan Mahmut Özer'in en önemsediği konuların başında gelen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci ve üretim sayısı giderek artıyor. Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı 3 kattan fazla artış göstererek 159 binden 658 bine yükseldi. Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına 6 ayda ulaşıldı. Merkezlere yaş sınırı olmaksızın en az ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu herkes başvurabiliyor. Öğrenciler okurken 1168 lira, 3 yılın sonunda kalfa olanlar 2 bin 763 lira ücret alıyor.Halk eğitimi merkezlerinde her ay 1 milyon kursiyer eğitim alıyor. Kadınların kursiyerler yüzde 58 oranıyla çoğunluğu oluşturuyor. 2022 yılının ilk 7 aylık döneminde toplam 7 milyon 570 bin kursiyer eğitim gördü. Sayıları her gün artan 999 Halk Eğitimi Merkezi'nde 346 bin 400 kurs verildi.Öğrencilerin matematik öğrenmesini kalıcı ve kolay hale getirmek için de seferberlik başlatıldı. MEB Matematik Eğitim Platformu kuruldu. Temel eğitimde oyunla, teknolojiyle matematik eğitimi için içerikler hazırlanıyor. Okullarda matematik atölyeleri kuruluyor. Tematik matematik çizgi filmleri yapılıyor. Müzikle eşleştirilebilecek matematik ve müzik etkinlikleri hazırlanıyor.Öğrencilere sürdürülebilir bir dünya ve çevre bilincini aşılamak için okulların her köşesi yeniden düzenleniyor. Çevre dostu okullar inşa ediliyor. Okullarda güneş enerjisi santralleri, geri dönüşüm kütüphaneleri, yağmur suyunun depolanması sistemleri yer alıyor.İşbirlikleri ile yeni yönetim modelleri oluşturuluyor. Eğitim, üretim, istihdam döngüsünü güçlendiren işbirlikleri yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Güzel Sanatlar Liseleri, Turizm Meslek Liseleri, Uluslararası Meslek Liseleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Alanında Faaliyet Gösteren Meslek Liseleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla Spor Liseleri, Adalet Bakanlığı'yla Adalet Mesleki Eğitim Merkezi, TRT ile İngilizce seferberliği yapılıyor.MilliEğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlıkça başlatılan okul öncesi eğitim seferberliği kapsamında 1400 anaokulu ve 10 bin anasınıfı için hazırlanan eğitim materyali ve donatım malzemelerini taşıyan TIR'ları törene katılanlarla birlikte el sallayarak uğurladı. Bakan Özer, "İlk kez okulların temizlik malzemesinden kırtasiye malzemesine, onarımından atölye donatımına ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tüm okullarımıza, ilgili genel müdürlüklerimizin bütçelerine gönderildiler. Bu, Milli Eğitim tarihimizde yıllardan beri özlenen, yıllardan beri konuşulan ama bir türlü uygulamaya sokulamayan bir adımdı. Gerçekten bu adımı atmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.