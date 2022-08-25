Fırat Kalkanı 6 yaşında

Surıye'de 2011'de başlayan iç çatışmaların ardından ülkenin kuzeyini DEAŞ ve PKK/YPG'li teröristlerden temizlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'ye düzenlediği ilk askeri harekât olan Fırat Kalkanı, 6'ncı yılını geride bıraktı. 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekâtla birlikte, DEAŞ kontrolündeki El Bab, Cerablus ve Çobanbey şehirleri temizlendi. Harekâta katılan 67 Türk askeri şehit olurken, 245 Türk askeri de gazi oldu. 3 bini aşkın terörist öldürüldü. ÖSO mensubu 600 asker de hayatını kaybetti. 217 gün süren operasyonun ardından terörden arındırılıp güvenli hale getirilen bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmalar başlatıldı. Eğitim, sağlık, altyapı ve hizmet alanlarında yürütülen projelerle Fırat Kalkanı bölgesinde nüfus yaklaşık 2 milyonu buldu. Bölgede 300 bin öğrenci Türk askerinin çabalarıyla yeniden okula kavuşurken, Cerablus, Çobanbey, Bab ve Azez bölgelerinde sanayi siteleri kurularak istihdam sağlandı, bölge ekonomisi canlandırıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı da hayırseverlerin desteğiyle söz konusu bölgede 289 camiyi restore etti, 253 yeni cami inşa etti.