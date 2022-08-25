İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Ümit Özdağ ve CHP’li Murat Bakan’a tepki: Rol çalmaya çalışıyorsunuz

Dönemin koşullarına göre 104 TL'den 300 TL'ye çıkarılarak yüzde 188 artış sağlandı ve 6 ayda bir de memur maaş zammı oranında artış getirildi. Değişen ekonomik koşullar nedeniyle Polisimize ve Bakanlığımızın diğer personeline yönelik VakıfBank ile maaş promosyonuna ilişkin görüşmeler bir aydır devam ediyor. Farkındayız, rol çalmaya çalışıyorsunuz."