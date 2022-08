İşte Türk adının geçtiği en eski yazıt

Uluslararası türk Akademisi ile Moğol Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde Moğolistan'ın Ötüken bölgesinde yürütülen bilimsel kazı çalışmaları sonucunda Göktürk Devleti'nin hükümdarları Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babası İlteriş Kağan'ın külliyesi ile yazıtı keşfedildi. Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında konuşan Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, 2019'da başlattıkları kazı çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını söyledi. Kıdırali, "Bu külliye, 'Türk' adının ilk kez geçtiği Göktürk döneminin en eski yazılı anıtı olarak kabul edilmektedir" dedi. Kıdırali, külliye içinde bir ibadet yerinin olduğunu kanıtlayan tuğla kalıntıları ile patika üzerine serilen kil kaplamanın da bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "İbadet yerinin önünde yazıtın üst kısmı ve kaplumbağa şeklindeki temeli keşfedildi. Bulunan eserin iki yüzünde 12 satırlık eski Türk yazısı, üçüncü yüzünde ise eski Soğd yazısı bulunmaktadır. Keşfe katılan bilim adamları, anıtın metninden 'Tanrı', 'Türk', 'Kutluk', 'Tümen' gibi bir dizi kelime tespit etti. Taspar Kağan, Bilge Kağan, Kül Tigin ve diğer anıtların tepesine de bu tür kağanlık simgeleri olan ejderha biçimli kurt başlı bir şeklin çizildiği bilinmekte. Nomgon anıtının, Orhun anıtları gibi Göktürk devleti için önemli bir anıt olduğu anlaşılmaktadır." AAII. Göktürk devletinin kurucu olan İlteriş Kağan, Çin'de doğup büyüdü. 681 yılında 17 arkadaşı ile birlikte Türk devletini yeniden kurmak için harekete geçen ve pek çok kavmi tek bayrak altında toplayarak Çin'e karşı isyan eden İlteriş Kağan, 682 yılında Göktürk Devleti'ni ikinci kez kurdu. Saltanatı döneminde düzenlediği 47 seferin 20'sine bizzat katılan İlteriş Kağan hiçbir savaşta yenilmedi.MALAZGİRT Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti amacıyla yürütülen çalışmalarda yeni ok ve mızrak uçları bulundu. 10 üniversiteden 30 akademisyenle yürütülen çalışmalarda 336 ok, mızrak ve savaşa dair metal objelere ulaşıldı. Laboratuvarlarda ok, mızrak ucu ve miğfer gibi bulguları incelediklerini belirten Prof. Dr. Adnan Çevik, "Bunların arasında büyük savaşın günümüze ulaşmış izleri olmalı" dedi.BİTLİS Ahlat'taki kutlamalar için birçok ilin yanı sıra Azerbaycan'dan gelenler de kendileri için oluşturulan çadırda, düşman işgalinden kurtarılan Karabağ ve Şuşa şehirlerindeki askeri başarıları fotoğraflarla ziyaretçilere anlatıyor. Azeri Türkleri, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'yle de aynı şekilde gururlanıyor. Çadırı ziyaret eden vatandaşlar da Karabağ ve Şuşa'da kazanılan zafere ilişkin fotoğrafları inceliyor, görevlilerden bilgi alıyor. Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, "2 yıl önce Azerbaycan Türk dünyası, gelecekte de devam edecek zaferler yaşadı. Azerbaycan toprakları 30 yıl işgal altında kaldı. Dünya buna göz yumdu. Birlik berberliğimizle Karabağ'da buna son verdik" dedi.