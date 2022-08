Yükselişimizin mührü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıldönümü etkinlikleri büyük bir coşku ile başladı. 1071 Sultan Alparslan Otağı'nın kurulduğu Çarho mevkiinde yer alan millet bahçesindeki törene katılan Başkan Erdoğan, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan zaferle ilgili çarpıcı mesajlar verdi:Ahlat bizim medeniyetimizde Kubbetül İslam diye tarif edilir. Kıyısında kurulduğu Van Gölü ile batısındaki Nemrut ve doğusundaki Süphan Dağları ile bağrında muhafaza ettiği Selçuklu yadigârı mezarlıkları ve daha nice güzellikleriyle Ahlat, maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşlarından biridir.Avrupa'nın kendi içindeki barbarlığın zirveye ulaştığı, dini amaçlı görünen ama aslında tamamen yağma niyetli haçlı seferleriyle oluk oluk kan döktüğü, doğudan batıya bir medeniyet göçünün yaşandığı çağlarda Ahlat, bölgesinin parlayan yıldızı olarak öne çıkmıştır. Uzunca bir süre ihmal edilen Malazgirt ile birlikte Ahlat'ı da tarihi ve manevi ehemmiyetine uygun şekilde yeniden imar ve ihya ediyoruz. Gençlerimizin Ahlat'a ve Malazgirt'e sahip çıktıklarını gördükçe büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz 2053 vizyonundan umudumuz artıyor.Bazıları bu bozkıra bizim ısrarla niye yatırım yaptığımızı, gençlerimizi teşvik ettiğimizi anlamıyor, anlamak istemiyor. Bu kesimlerin dünyanın dört bir yanındaki toplumların üstelik bizim gibi binlerce yıllık da değil, yaşadıkları coğrafyadaki birkaç asırlık varlıklarını anlamlandırmak için icat ettikleri tarih ve kültür inşa çabalarını hayranlıkla takip ve takdir ettiklerini biliyoruz. Aynı kesimler konu Türkiye olunca, konu Anadolu olunca, konu Türk milleti olunca, konu İslam olunca tam bir mankurtluk tavrıyla küçümseyici, alaycı, horlayıcı bir tavrın içine giriyorlar. Her ne kadar bunların kanından da olsa, imanından da, vatanımıza olan aidiyetinin de şüphe duysak da kendilerine ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı tane tane anlatmayı sürdüreceğiz. Ahlat ve Malazgirt geçmişi, bugünü ve yarınıyla Türkiye'dir. Ahlat ve Malazgirt, Anadolu'nun ebedi vatanımız olarak tescilidir. Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır. Ahlat ve Malazgirt dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren o yükselişimizin mührüdür. Ahlat ve Malazgirt yeni nesillere sahip oldukları değerlerin ve vatanın bedelini hatırlatacak bir semboldür.Hiç kimsenin inancı ve imanıyla canları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza saygısızlık etme hakkı yoktur. Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın. Çünkü bu dualar kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin istiklali ve istikbali için verilen cansiperane mücadelenin manevi zırhıdır.Geçtiğimiz 20 yılda inşa ettiğimiz her eseri, vatandaşlarımıza sunduğumuz her hizmeti işte bu anlayışla hayata geçirdik. Biz bu ülkedeki her bir ferdin geleceğine güvenle bakabilmesi için vizyonlarımızı genişletiyor, derinleştiriyor, büyütüyoruz. Yaklaşık 11 yıl önce bu vizyonun adına 2023 demiştik. Bugün 2053 diyoruz, yarın 2071 diyerek yolumuza devam edeceğiz.Erdoğan, konuşmasının ardından beraberindekilerle han çadırına geçti. Programa Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Lideri Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile çok sayıda milletvekili katıldı. Alanda Jandarma Genel Komutanlığı mehteran birliği de gösteri düzenledi. Erdoğan, Bahçeli, Destici, Şentop ve beraberindekiler UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.Türkiye'ninönünü 2 asırdır kullandıkları yöntemlerle artık kesemediklerini görenlerin 2023 yaklaştıkça yeni oyunlar, yeni sinsilikler peşinde koşmaları boşuna değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Milletimizle birlikte gerektiğinde inşallah hisarlar yaparak bu mücadeleyi başarıya ulaştırmakta kararlıyız. Teslimiyetimiz sadece Rabb'imizedir. Onun dışında bizi durduracak, geriletecek, esarete, sefalete, zillete sürükleyecek beşeri bir güç tanımıyoruz, tanımayacağız. Ya olacağız, ya olacağız. Türkiye'ye Türk milletine başka bir yol yok.Kalkınmadan güvenliğe, diplomasiden ekonomiye hiçbir alanda mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek. Dün Fırat Kalkanı Harekâtımızın 6. yıldönümüydü. Bu vesileyle şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan kahraman askerlerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum. Halen sınırlarımızda ve ötesinde kahramanca mücadele eden askerlerimize ve tüm güvenlik görevlilerimize başarılar diliyor, Rabb'imden hepsini korumasını niyaz ediyorum. Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum.erör örgütlerinin başını ezdik, eziyoruz. Kendileri diledikleri zaman diledikleri yere harekât düzenleyip bize sakın ha diyerek parmak sallayanların riyakârlıklarının farkındayız. Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre bu operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi, bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz., Ahlat'taki kutlamalarda vatandaşa duygularını sordu:Erdoğan'ın geleceğini öğrenince koşa koşa geldik.Eski Ahlat ile yeni Ahlat arasında dağlar kadar fark var. Cumhurbaşkanımız Ahlat'ı Ahlat yaptı.Yıllarca Ahlat neredir bilinmiyordu. Hükümet sayesinde buraya yapılan yatırımlarla Ahlat hak ettiği değeri buldu.Tarih ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmanın en iyi yolu bu tür etkinlikler.Bir gazi olarak bu topraklarda olduğum için gururlu ve mutluyum. Cumhurbaşkanımız kutlu destanı, dünyaya anlatıyor.