Alparslan’ın Namazgâhı’nda cuma namazı

Başkan Erdoğan ve yardımcısı Fuat Oktay ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP lideri Mustafa Destici, bakanlar ve diğer siyasiler cuma namazını Malazgirt Milli Parkı'nda kıldı. Sultan Alparslan'ın namazgâhı olarak da bilinen tarihi değere sahip alanda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cuma hutbesini irat etti. Erbaş, hutbede "Müslüman Türk ordusu 951 yıl önce burada Malazgirt Meydanı'nda cuma namazını kıldı. O gün cuma hutbesinde, 'Allah'ım Sultanımızı ve şanlı ordumuzu düşmanlarına muzaffer kıl. Sen onları koru ve düşmanlarını da kahret' diye dua edildi. Sultan Alparslan cuma namazını kıldıktan sonra 'Ölürsem kefenim olsun' dediği beyaz elbisesiyle askerlerin karşısına çıktı. Askerlere 'Galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç olur, yenilirsek şehit olarak cennete gideriz. Birlikte savaşacağız. Benimle gelmek isteyenler ardımdan gelsinler, istemeyenler serbestçe geri dönebilirler' diye seslendi. Şu anda aynı iman, aynı mefkûre ve aynı şuurla buradayız" ifadelerini kullandı.