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Giriş Tarihi: 27.8.2022 21:28 Son Güncelleme: 27.8.2022 21:49

Başkan Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı'na geçmiş olsun telefonu

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Başkan Erdoğan’dan Pakistan Başbakanı’na geçmiş olsun telefonu

Pakistan’da yaşanan sel afeti sonrası Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeş Pakistan halkına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AFET SONRASI ARADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.



TÜRKİYE DESTEĞİ

Hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi kardeş Pakistan halkına bu zor zamanında da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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Başkan Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı'na geçmiş olsun telefonu
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