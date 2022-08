Hainler hariç herkes başımızın tacı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıldönümü kutlama etkinliklerinde, alanı dolduran coşkulu kalabalığa hitap etti:Hiçbir saldırıya, hiçbir oyuna, hiçbir tuzağa tahammülümüz yoktur. Bayrağımızda sembolleştirdiğimiz özgürlüğümüzü hedef alan hiç kimseyi bilsinler ki affetmeyiz. Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız.Ecdadın özellikle yâd ettiği ve sürekli olarak düşmana bakışını ifade ettiği yerde bizler tıpkı Sultan Alparslan gibi, tıpkı Osman Gazi'nin, tıpkı Fatih'in, Yavuz'un, Sultan Süleyman'ın yaptığı gibi bugün de er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmemiş ve bu hassasiyet içerisinde hareket ediyoruz.Bayrağımızın dalgalandığı her yerin güven ve huzur sembolü olarak görülmesinin gerisinde bu anlayış vardır. Elbette bu inceliği istismar etmek isteyenler çıkmaktadır. Ama biz vakur ve kararlı duruşumuzla onların da üstesinden gelmeyi biliyoruz. Biz 'Ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek' dedikçe yürekleri daralanlar, gözleri dönenler, elleri ayakları titreyenler beyhude yere endişe ediyor. Bu ezanlar, bu bayraklar, bu zaferler, bu şehitler onların da özgürlüğünün, haysiyetinin, geleceğinin teminatıdır. Yeter ki vatanlarına ihanet etmesinler. Yeter ki milletine düşmanlık yapmasınlar. Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler. Diğer her konuda herkese gönlümüz de, kapımız da açık. Bunun dışında herkes başımızın tacıdır. Devletimiz hamdolsun her bir vatandaşına sahip çıkacak güce, kudrete sahiptir.Sultan Alparslan, Anadolu'nun kapılarını bir daha kapanmamak üzere bize açmamış olsaydı bu coğrafyadaki varlığımızı ebedi kılabilir miydik? Bunun için Malazgirt'i asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Sultan Alparslan bu duanın ardından tıpkı bugünkü gibi, bir cuma günü namazı müteakip 'Ölürsem kefenim olsun' dediği beyaz elbisesi ile atının kuyruğunu bizzat bağlayıp ordusunu hücuma kaldırmıştır. Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz. Sultan Alparslan'ın namazgâhında hep birlikte namazımızı eda ediyor, kendisi ve ordusundaki kahramanlar için duamızı yapıyoruz.Türkiye'nin dostluk elini uzattığı kimi çevrelerin tarihi hakikatleri birer ibret vesikası olarak hatırlamalarında fayda görüyoruz.Hâlâ kıyıda köşede karanlıksenaryolarla meşgul olan Bizans'ınvârisleri ne yaparsa yapsın, vatan tektir,adı Türk'tür, 951 yıldır namusumuzave mukaddesat onurumuzaemanettir, dahası aslaterk edilmeyecektir. Hiçbirmakûs oyun, hiçbir menfurtuzak Malazgirt'inşanına lekedüşüremeyecektir. Bizans'ın ve kirliemellerinin dirilmesi için faal haldeolanlara hatırlatırım ki, MalazgirtZaferi'nden sonra düşmanı önüne kattığıgibi vatan topraklarından sürüpçıkaran taarruz şuuru hâlâ milletimizinvicdanında kor gibi durmaktadır.Kötü niyet sahipleri ayaklarınıdenk alsın. Kökümüzsağlam, önümüzaydınlıktır.Cumhuriyetimizin 100. yılına adadığımız 2023 hedefleri için milletimize söz verdik. Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Cumhur İttifakı olarak Allah'ın izniyle 2023'te sandıkları patlatmaya var mıyız? Fethin 600. yılına adadığımız 2053 vizyonumuzu bunun için hazırlıyoruz. Malazgirt Zaferi'nin 1000. yıldönümüne adadığımız 2071 hayallerimizi bunun için kuruyoruz. Yakın tarihimizde 19. yüzyıl yıkılışın, 20. yüzyıl yeniden dirilişin çağı idi. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl şahlanışın, inşallah gelecek yüzyıl da bizim medeniyetimizin asrı olacaktır, unutmayın.Başkan Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıldönümünde milli mücadelenin kahramanlarını yad etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum" dedi.Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda "Anadolu'da hüküm sürecek kardeşlik, hoşgörü ve dayanışmanın kapısı, 951 yıl önce Malazgirt Zaferi ile açıldı. Zaferin kutlu komutanı Sultan Alparslan'ı ve şanlı ordusunu rahmetle yâd ediyor, miras bıraktıkları barış, birlik ve beraberlik ruhunun ilelebet yaşamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.