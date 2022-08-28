‘Büyük Taarruz’ alanında 100 yıllık Yunan miğferi

Afyonkarahisar'ın 100 yıl önce işgalden kurtarılması için başlatılan Büyük Taarruz'un yaşandığı bölgede, alan kılavuzluğu yapan Hasan Özpınar, bir süre önce Yunan askerlerine ait olduğu belirtilen miğfer ve çok sayıda mermi buldu. Araştırmalarında elde ettiği fotoğraf ve belgelerle Büyük Taarruz ile ilgili kitaplar kaleme alan Hasan Özpınar, işgal altındaki Afyonkarahisar'da Türk askerinin Yunanlara karşı Kocatepe, Beytepe, Belentepe, Kalecik Sivrisi, Tınaztepe ve Çiğiltepe'de verdiği mücadeleden 100 yıl sonra ortaya çıkan miğferi ve mermileri anlattı. Geçen süreçte miğferde kar, yağmur gibi doğal nedenlerin deformasyona sebep olduğunu dile getiren Özpınar, "Kurtarabildiğimiz kadarıyla muhafaza ettik. Miğfer 1910'lu yıllardan itibaren Yunan ordusunda kullanılıyor. Ön kısmında çift başlı kartal, haç kabartmasıyla o dönemin kraliyet ve ordusuna ait arma olduğunu görüyoruz" dedi.