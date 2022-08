Emine Erdoğan: Fast-Food kültürü soframızı tehdit ediyor

"YERLİ VE GELENEKSEL OLANI KORUMA GAYRETİMİZİ EL BİRLİĞİYLE ARTIRMALIYIZ"

Tokat'ın gastronomisiyle de sembol şehirlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Coğrafi işaretli Tokat kebabımız lezzetiyle dillere destan olduğu kadar, kendine has hazırlanma aşamalarıyla mutfağımızın karakteristik özelliklerini yansıtır. Tabii Tokat'ın coğrafi işaretli ürünleri bununla sınırlı değil. Tokat yazması, Narince salamura yaprağı, Niksar cevizi, Turhal yoğurtmacı, Erbaa Narince bağ yaprağı, Zile kömesi ve Zile pekmezi de coğrafi işaret tescili almıştır. Kısacası Tokat, sahip olduğumuz muhteşem mirasın her parçasından bünyesinde barındıran ve bu potansiyele ayna tutan bir şehrimizdir. İnsanlık, tarih boyunca pek çok alanda dönüm noktalarından geçmiştir. Ekonomik, siyasal ve sosyal değişimler, her seferinde yeni bir dünya inşa etmiştir. Bugün tüm dünyada yerel değerleri etkisi altına alan ve erozyona uğratan şiddetli bir küreselleşme rüzgarı esiyor. Şu bir gerçek ki milletleri bir arada tutan, ortak değerler paydasıdır. Küreselleşme artık bir kültür alışverişinin çok ötesine geçmiş durumda ve maalesef ki milli kimlik sınırlarının zafiyete uğramasına zemin hazırlıyor. Zira insanlar tek bir küresel kültüre yönlendiriliyor. O nedenle yerli ve geleneksel olanı koruma gayretimizi el birliğiyle artırmalıyız. Tüm bu değerler bize ait olduğu kadar, insanlığın ilk günden beri ilmek ilmek işlediği kültür atlasının da vazgeçilmez bir parçasıdır."