Şehitliklerde tören düzenlendi

Afyonkarahısar'da Büyük Taarruz'un 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Albay Reşat Çiğiltepe ve Giresunlular şehitliklerinde tören yapıldı. Sinanpaşa Kaymakamlığı'nca düzenlenen Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'ndeki törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İzzet Güneş, törende, 26 Ağustos'ta Kocatepe'de şafak sökerken başlayan ve binlerce kahraman şehidin kanlarıyla sulanan bu topraklarda Büyük Taarruz'un dünyada emsali görülmemiş kahramanlıklarla 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle kesin zafere ulaştığını söyledi. Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından tören sona erdi. Törene, ilçe protokolünün yanı sıra Büyük Taarruz Bisiklet Turu ile yürüyüş etkinlikleri kapsamında şehitliğe gelen sporcular ve vatandaşlar katıldı.