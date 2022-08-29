Bahçeli’den Yunanistan’a sert tepki! İleri düzeyde bir provokasyondur

Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik hareketlerine sert tepki gösterdi. Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'de milletimizin sabrını zorlaması, havada ve karada tacizlerini sıklaştırması esasen yüz yıllık kuyruk acısının, yüz yıldır yaşadıkları kabusun asimetrik bir yansımasıdır. Bunun yanında, Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Girit Adası'nda konuşlu S-300 Hava Savunma Sistemi aracılığıyla radar kilidi atılması düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyondur.