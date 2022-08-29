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Giriş Tarihi: 29.8.2022 14:09 Son Güncelleme: 29.8.2022 14:30

Bahçeli'den Yunanistan'a sert tepki! İleri düzeyde bir provokasyondur

DHA
Bahçeli’den Yunanistan’a sert tepki! İleri düzeyde bir provokasyondur

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk jetlerine Girit Adası'nda konuşlu S-300 Hava Savunma Sistemi aracılığıyla radar kilidi atılmasına sert tepki gösterdi. Bahçeli Yunanistan'ın bu tavrını düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyon olarak değerlendirdi.

Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik hareketlerine sert tepki gösterdi. Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'de milletimizin sabrını zorlaması, havada ve karada tacizlerini sıklaştırması esasen yüz yıllık kuyruk acısının, yüz yıldır yaşadıkları kabusun asimetrik bir yansımasıdır. Bunun yanında, Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Girit Adası'nda konuşlu S-300 Hava Savunma Sistemi aracılığıyla radar kilidi atılması düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyondur.

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Bahçeli'den Yunanistan'a sert tepki! İleri düzeyde bir provokasyondur
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