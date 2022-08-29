Kabaktepe’nin annesi dualarla uğurlandı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe (83) son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Ordu'nun Fatsa ilçesi orta büyük camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Hamlık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül başta olmak üzere AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Fatsa Belediye Başkanı Ethem Kibar, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eş dost ve akrabaları katıldı. Cenazeye katılan kişilerden hakları helal etmesini isteyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Ailemizin büyüğünü kaybettik. Bizleri bu acılı günümüzde yalnız bırakmadığınız için hepinizden Allah razı olsun" dedi.