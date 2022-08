Umutlarını mafyaya bağladılar

Çete, mafya, FETÖ iftiralarına bel bağlayan 6'lı masa, suç örgütlerinin yalan ve iftiralarını suç kabul ederek adeta 17-25 Aralık yargı darbesinin ikinci ayağına imza atmaya çalışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de aralarında olduğu Millet İttifakı, Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan organize suç örgütü elebaşının iddialarını yargıya taşıma kararı alınca sert tepkilerle karşılaştı.Özellikle Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin siyaseti hep illegal kişi ve gruplara dayanarak yapılmıştır. Suç örgütü vasfı belirince FETÖ'cüler birden Kılıçdaroğlu'nun akıl hocalığına dönüşmüşse şimdi de bir mafya çetesi liderinin asılsız ve soyut beyanları siyasetin temeli olmuştur. CHP'nin bu savruluşu ve her illegal yapı ile iş tutuşu Türkiye'nin hayrına değildir.17-25 Aralık yargı darbe girişiminin ikinci ayağı uygulanıyor. İkinci, 17/25 sürecini yaşıyoruz. Yine sosyal medya üzerinden güya mahrem elde edilmiş bilgiler, yüzde yüz eminmiş gibi yayılıyordu. Sosyal medya üzerinden korkunç bir yalan furyası var. Yalanlarını açığa çıkarıyorsunuz, ikinci yalanlarını devreye alıyorlar.15 Temmuz hain darbe girişiminin ilk görünür adımı 17-25 Aralık'ta geldi. Ardından MİT TIR'larının durdurulması, Gezi kalkışması... Dün bu karanlık operasyonları destekleyenler, PR'ını yapanlar, tehditler savuranlar, bugün de psikolojik harekât ile operasyon deniyorlar. Tutmaz.Konunun ilgisiz bir şekilde Serhat Albayrak'a uzanması, basit bir iftira ile değil kapsamlı bir darbe mekaniği ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Emperyalizm, halk iradesini teslim almak için son büyük operasyonunu yapıyor. İnsanlık onuruna ve demokrasiye sahip çıkmalıyız.ÖTE yandan suç örgütü lideri tarafından yasadışı şekilde paylaşılan Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait videoyu servis eden de CHP medyası oldu. Videonun ortaya çıkmasıyla birlikte Halk TV hem kanalda hem de Youtube hesabında görüntüleri yayınlamaktan çekinmedi. Pek çok medya organı da Halk TV'den görüntüyü alarak paylaştı.örgütü lideri Peker'in iftira ve karalama kampanyasıyla ilgili AK Parti'de yapılan değerlendirmelerde şu başlıklar öne çıktı:Doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef aldıklarında milletin ne karşılık verdiğini gördüklerinden, artık doğrudan Cumhurbaşkanı'nı değil, çevresindekileri, birtakım mevkilerde bulunan kişileri hedef alıyor, Türkiye'nin yönetilemez olduğu algısını yaymaya çalışıyorlar.Önce suç örgütü lideri üzerinden birtakım iddialar çorba şeklinde servis ediliyor. Erk Acarer, Can Dündar, Cevheri Güven, Said Sefa gibi neye ve kimlere hizmet ettiği belli firari isimler, sosyal medya üzerinden yığınları yönlendiriyor.Daha sonra tıpkı geçmişte olduğu gibi onlar tarafından göreve getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet de bu iddiaları köpürtüyor, hukuka taşıyacağını söylüyor.Bunlar yapılırken tweetler malum kitle tarafından 2'ye katlanıyor, sosyal medya botları ve etki hesapları üzerinden iddialar Türkiye gündemine sokuluyor. Yani Türkiye, kılık değiştirmiş bir dejavunun içerisine sokuluyor.Her gelen bir yeni CHP'den bahsediyor.Her gelen altı oktan birini aldı, bağlamındankopardı. Kimi milliyetçilikle uğraştı, kimi laiklikleuğraştı. Helalleşme söylemleri de bu dönemdeberaber gidiyor. Bugün itibarıyla CHP'deki kurumsalyapıyı kastediyoruz; Aslında Atatürk'ün kurduğuve bize emanet ettiği ilkeleriyle zerre alakasınınolmadığını görüyoruz.SABAH