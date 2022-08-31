CHP’li Bandırma Belediyesi’nden şehit babasına büyük ayıp

Balıkesir'inBandırma ilçesinde evinin önüne yaptırdığı sundurma "kaçak" diye CHP'li Bandırma Belediyesi tarafından tutanak tutulan ve hakkında dava açılan 74 yaşındaki şehit babası İbrahim Kocadağ'a 1 yıl hapis cezası verildi. Hapis cezası 6 bin lira adli para cezasına çevrilirken, belediyenin avukatına da 5 bin 100 lira vekâlet ücreti ödenmesine karar verildi.Şehit babasına yönelik belediyenin kestiği cezayı daha önce SABAH gündeme getirmişti. Haber sonrasında şehit babasının yanına gidip sarılarak poz veren CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ise şikâyete konu işlemle ilgili destek sözü vermişti, ancak sözünde durmadı.SABAH'ın haberinin ardından belediyenin kestiği cezayı ödetmediğini, belediye başkanının kendisini ziyaret edip sorunun çözümü için söz verdiğini anlatan şehit babası İbrahim Kocadağ, "Ancak yargılandığım davada 11 bin 100 lira ceza çıktı. Cezayı ödeyemezsem 74 yaşında hapse gireceğim. Belediye başkanı keşke sözünde durup davayı geri çekselerdi ama yapmadılar" dedi. Kocadağ'ın oğlu Ramazan Kocadağ, 1992'de Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olmuştu.