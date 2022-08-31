Mahkeme kararını bile dinlemiyor

HATAY'IN Samandağ ilçesinde yaşayan Yapar ailesinin başı, CHP'li Refik Eryılmaz'ın yönettiği belediyeyle dertte. Hayat Yapar'a ait olan ve bundan 40 yıl önce kendisiyle aynı adı taşıyan babaannesi tarafından yaptırılan ev, Samandağ Belediyesi tarafından yıkılmak isteniyor. Bir bölümü belediyenin mülkiyetinde görülen evin yıkımıyla ilgili olarak mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen, CHP'li belediyenin yıkma çabası sürüyor. Belediye, mahkemenin aileyi koruyan kararının ardından, ev Hayat Yapar adına olmasına rağmen, bu kez annesi Sevcan Yapar adına yıkım kararı gönderdi. Ayrıca 40 yıl önce yapılmış olan ev sanki yeni yapılıyormuş gibi 'kaçak inşaat yapılıyor' diyerek 5 bin 900 TL para cezası uyguladı. Hayat Yapar'ın babası Habib Yapar, "Başkanın, mahkemenin verdiği karara uymasını istiyoruz. Eğer mahkeme bizim aleyhimizde karar vermiş olsaydı biz o bölümü kendi ellerimizle yıkardık" dedi.