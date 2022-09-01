AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırıya ağırlaştırılmış müebbet istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanıklar Şemdin Barin ve Mahmut Evran hakkında 4 ayrı suçtan hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın kuruluşu, yapılanması ve gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin detaylı bilgiye yer verildi.

İddianamede, olay yerinde kaydedilen görüntü izleme tutanağına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Barin 18 Haziran 2021 günü saat 17.05'te AK Parti Hani İlçe Başkanlığı binasının önünde bir süre gözetleme yaptı. Şüpheli Evran ise saat 19.05 sıralarında bir benzinlikten bidonla bir miktar benzin, bir marketten ise 2 maske aldı. 20.54 civarında Barin'in, binayı ve sokağı gözetlediği görüldü. Daha sonra her iki şüphelinin yüzü maskeli şekilde binanın bulunduğu sokağa geldikleri, Barin'in, Evran'a bakarak 3 kere sağ elini sallayıp 'at' komutu verdikten sonra şüpheli Evran'ın elinde bulunan molotofkokteylini ateşleyerek binaya doğru attığı tespit edildi."

İddianamede, dijital inceleme ve değerlendirme tutanağına göre Evran'a ait telefonda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ait fotoğraf bulunduğu, örgüte katılmak için mesajlar ve teröristlere ait görüntülerin bulunduğu belirtildi.