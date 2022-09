Düşmanlarımızın korkulu belasıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da bulunan Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. 19'u yabancı dost ülkelerden olmak üzere 274 Deniz Harp Okulu, 286 Hava Harp Okulu; toplamda 560 askeri öğrencinin mezun olduğu törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:Milli Savunma Üniversitemiz faaliyete başladığı günden itibaren hem 15 Temmuz'un yol açtığı zafiyetleri giderme hem de eğitim-öğretim kalitesini günün ihtiyaçlarına göre yükseltme bakımından çok önemli başarılara imza atmıştır. Denizcilerimiz Barbaros'un izinde, Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de ve kendilerine görev verilen her yerde ülkemizin çıkarlarını korumakta, milletin emanetini en yüksekte tutmaktadır. Aynı şekilde 15 Temmuz ihanetinden en büyük yarayı alan Hava Kuvvetlerimiz de kısa sürede kendini toparlayarak gökyüzündeki hâkimiyetimizi pekiştirdiler. Milli Savunma Üniversitemiz bugüne kadar 110 F-16 pilotu yetiştirdi. Halihazırda 100'den fazla mezunumuz da pilotluk eğitimlerini tamamlamak üzere. Harp Okullarımızın eğitim sürelerini 4 yıldan 5 yıla çıkartarak eğitim kapsamını genişleterek ve kalitesini artırarak ülkemizin hedeflerine uygun nitelikli askeri personel yetiştiriyoruz.Bizim devlet geleneğimizde ordu, milletin değerleriyle teçhiz edilmiş devletin temel taşı ve ülkenin bekasının teminatı olan bir kurumdur. Ne zaman ki ordumuz bu vasıflarından uzaklaştırılmışsa işte o vakit bizim için alarm zilleri çalmaya başlamıştır. Maalesef bir dönem ordumuzu, gücünü aldığı bu kadim köklerinden koparma gayretleri had safhaya çıkmıştır.Kışla camilerinin kapatılması ve asker ailelerine sergilenen ayrımcılık başta olmak üzere bu üzüntü verici gidiş hamdolsun eski Türkiye'nin ruhumuzu yaralayan lekelerinden biri olarak tamamen geçmişte kalmıştır. Deniz Harp Okulumuzun da Heybeli Adası'ndaki ilk yerleşkesinde bulunan cami, Tuzla'daki yeni yerine geçtikten sonra ihya edilmiştir. Milli Savunma Üniversitemiz işte bu eksiği giderdi. Bu vesileyle Deniz Harp Okulu Camii'mizin bugün aynı zamanda açılışını yapıyoruz. Kara ve harp okullarımızda inşaatına başlanan camilerimizi de inşallah en kısa sürede tamamlıyoruz.Dün de ülkemize ve milletimize karşı husumetini, ipini elinde tuttuğu kuklaların vasıtasıyla sergileyenler vardı. Bugün de aynı yöntemi izleyenler var. Ülkemizin yaklaşık 40 yılına mal olan terör saldırılarında sadece milletimizin değerlerine ve varlığına düşman teröristlerle değil onları üzerimize salanlarla da mücadele ettik. Ege'de her fırsatta tacizleri ve terbiyesizlikleriyle huzursuzluk çıkartanların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi, onların gerisindekilerle verdiğini biliyoruz. Doğu Akdeniz'de ülkemizin çıkarlarını baltalamak için kopartılan görüntülerin gerisindeki karın ağrılarının gayet iyi farkındayız. Ülkemize yönelik tehditlerin zirveye çıktığı bir dönemde ihtiyacımız olan desteği vermeyen NATO'nun çok daha hafif gerekçelerle, nerelere güç aktardığını elbette görüyoruz.DEAŞ bahanesiyle bölgemiz kana ve ateşe bulanırken bu örgütle gerçek ve en etkin mücadeleyi yürüten Türkiye'ye gözlerini ve kulaklarını tıkayanların riyakârlığının en yakın şahidi biziz. Dünyanın dört bir yanında ve özellikle de sınırlarımız dibinde teröristlere bilabedel yağdırılan silahları bize parasıyla satmayanların niyetlerinden hiç şüphesiz haberdarız.Milli mücadeleyi nasıl kendi ülkelerine ve milletlerine güvenleri olmayan manda sevdalılarına rağmen kazandıysak bugün de aynı zihniyettekilere rağmen Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağız. Artık biz siyasi ve sosyal fay hayatları üzerinden kurgulanan senaryolarla istikameti çizilebilen bir ülke değiliz. Göreve geldiğimizde bizim yerli silahlanmamız yüzde 20'ydi ama şimdi yüzde 80 ve artık bu silahlarımızı, mühimmatımızı, her şeyimizi kendimiz yapar hale geldik. Artık denizlerimizde, korvetlerimizle, fırkateynlerimizle dolaşıyoruz. Bunlar bizim kendi ürünlerimiz. Biz artık İHA'larımızla varız, SİHA'larımızla varız, Akıncılarımızla varız. Şimdi Gökbeylerimizle varız ve bütün bu silahlarımızla dünyada bize düşman olanların korkulu belasıyız.Türk donanmasının vurucu gücünü oluşturan unsurlardan Barbaros sınıfı fırkateynler ve Preveze sınıfı denizaltılar, devam eden modernizasyon projeleri kapsamında yerli ve milli sistemlerle donatılacak. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda, TGC Oruçreis, TCG Salihreis, TCG Kemalreis ve TCG Barbaros fırkateynleri yenilenecek. Yenilenecek sistemlerle denizaltılar, harekât sahasındaki durumu daha iyi algılayabilecek, diğer deniz ve sahil unsurlarıyla daha seri, korunaklı ve yüksek kapasitede haberleşebilecek.