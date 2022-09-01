PKK’lıları ve FETÖ’cüleri kamudaki görevlerine iade edecekmiş!

CHPlideri Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara sahip çıktı. Partisinin grup toplantısını düzenlemek için Samsun'a giden Kılıçdaroğlu'na KHK ile ihraç edilmiş eski bir kamu personeli "Biz KHK'lılar son olarak somut bir şey duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, "Tamamını mı? sorusuna da, "Tamamını" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun skandan açıklamasına ilk tepki CHP'den istifa eden bağımsız vekil Mehmet Ali Çelebi'den geldi. Çelebi, "Erdoğan gitsin de gerekirse FETÖ'cüler, PKK-Öcalan severler devlete çöksün demek yanlıştır. Ülkeye kötülük olur, lütfen bu denklemden dönün. Oy uğruna devletin, milletin geleceği tehlikeye atılmamalıdır" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'na gelen tepkilerden bazıları şöyle:Önceleri "aklanan KHK'lılar" diyorlardı. Sonunda baklayı ağzından çıkarmış, "tamamı" demiş. Kendisini göreve getiren FETÖ'ye sadakatini ifa etmeye devam ediyor. Keşke ona buna değil, biraz da olsa vatanına ve milletine sadık olsaydın.125.678 kamu görevinden çıkarma işleminde yaklaşık 60.000 terör örgütü yöneticisi/üyesi/yardımdan mahkum var. Bunları Anayasayı değiştirecek 2/3 çoğunluğu bulup af kanunu çıkarmadan iade edeceğim demek ya yalancılık ya da cehalettir.Kılıçdaroğlu, FETÖ ile helalleşmeye son sürat devam ediyor. Süreci planlı şekilde yönetiyorlar. FETÖ'cü ve PKK'lıların umut bağladığı lider!Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz ihanetinin yıldönümüne günler kala, milletin hassasiyeti ve duygularıyla alay edercesine FETÖ sanığı Taha Furkan Çetinkaya'yı kabul etmiş ve boy boy kucaklaşma fotoğrafları çektirmişti.