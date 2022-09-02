Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'a 2023 seçimlerine ithafen hazırlanan gazete hediye edildi
Giriş Tarihi: 3.9.2022 00:34 Son Güncelleme: 3.9.2022 00:39

Başkan Erdoğan'a 2023 seçimlerine ithafen hazırlanan gazete hediye edildi

AA
Başkan Erdoğan’a 2023 seçimlerine ithafen hazırlanan gazete hediye edildi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, 2023'te yapılacak seçimin ertesi gününe ithafen hazırlanan gazete Başkan Erdoğan'a takdim edildi. Gazetenin manşetinde "Büyük Türkiye Kazandı" ifadesi dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'a, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından günün anısına özel bir hediye takdim edildi.

"BÜYÜK TÜRKİYE KAZANDI"

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından sunulan Haziran 2023 Pazartesi tarihli "2. Yüzyıl Gazetesi"nin manşetinde, 2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin elde ettiği zafere vurgu yapıldı. Gazetede, "Büyük Türkiye Kazandı" manşetinin yanı sıra "Erdoğan'ın 16. Galibiyeti, Zafer İlk Turda Geldi", "Ayasofya Cami'nde şükür namazı" ve "6'lı masa paramparça" başlıklı haberler yer aldı.

"HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ"

Gazetenin iç sayfasında Erdoğan'ın "Hep Birlikte Türkiye'yiz" mesajını ilettiği balkon konuşmasına geniş yer verilirken, arka sayfada da Türkiye'nin üretim ve kalkınma hamlelerinin süratle devam ettiği vurgulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'a 2023 seçimlerine ithafen hazırlanan gazete hediye edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA