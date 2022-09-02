Başkan Erdoğan’a 2023 seçimlerine ithafen hazırlanan gazete hediye edildi

"BÜYÜK TÜRKİYE KAZANDI"

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından sunulan Haziran 2023 Pazartesi tarihli "2. Yüzyıl Gazetesi"nin manşetinde, 2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin elde ettiği zafere vurgu yapıldı. Gazetede, "Büyük Türkiye Kazandı" manşetinin yanı sıra "Erdoğan'ın 16. Galibiyeti, Zafer İlk Turda Geldi", "Ayasofya Cami'nde şükür namazı" ve "6'lı masa paramparça" başlıklı haberler yer aldı.