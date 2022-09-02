Karanlık mihraklar Türkiye’ye istikamet çizemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay'da düzenlenen 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada yeni adli yılın hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, şunları söyledi:İnsan haklarına dayanan, hukukun üstünlüğünü esas alan, sivil, demokratik ve özgürlükçü anayasayı ülkemize henüz kazandıramadık. Ama umudumuzu da kaybetmedik. Siyasetin iklimi böyle bir adıma uygun hale geldiğinde yeni anayasa çalışmasını tekrar başlatabileceğimizi ümit ediyorum.Önümüzdeki dönemde adalet sistemimizde iyileştirmeler yapacağız. Gündemimizin en başında avukatlarımızın sorunlarının çözümü var. Hedefimiz savunma hakkının daha da güçlendirilmesidir. Vatandaşlarımızın yargılama süreçlerinde, çeşitli sebeplerle hak mahrumiyetlerine uğramasından üzüntü duymaktayız. Bunun önüne geçmek için adli yargı sistemimizi yeniden ele alacağız. Değişik ülkelerde uygulaması bulunan hukuki himaye sigortasını Türkiye'ye kazandırmayı planlıyoruz.Birileri, ülkemizin adalet sistemini nerelerle bağlantılı oldukları az çok tahmin edilen suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için var gücüyle çalışıyor. Karşımıza çıkan kim olursa olsun böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek, kabul edecek. Bu ülkede herkes mücadelesini hukuk ve en önemlisi ahlak kuralları çerçevesinde verecek. Aksi yöndeki her gayret, her zorlama, her tahrik, her spekülasyon, her söylenti ülkemize yapılmış en büyük kötülüktür. Adaletin işleyişindeki aksaklıklardan, eksikliklerden, hatalardan şikâyet etmekle, bizatihi bu sisteme husumet beslemek ve çökertmeye çalışmak tamamen başka şeyler. Adalete düşmanlık yapmak, kabulü asla mümkün olmayan bir davranıştır, hatta ihanettir. Yargı kurumlarımızı, hâkimlerimizi, savcılarımızı sadece hukukla değil vicdan ve ahlakla da bağdaşmayacak ifadelerle hedef alanların, hedef gösterenlerin böyle bir muhasebe gayesi yoktur. Karşımızdakilerin derdi, ülkemizin hukuk devleti niteliğini güçlendirmek değil, hukuku kendi ajandalarının bir aracı haline dönüştürmektir.Milli iradenin tecelligâhı olan yasama organının itibarını sarsacak davranışların hangi küçük hesaplarla yapıldığını gördükçe milletimiz adına üzülüyoruz. İnşallah, yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla, en önemlisi de milletimizle birlikte, hepimizin en büyük teminatı ve güvencesi olan adaleti daha da güçlendirerek bu bataklığı da kurutacağız.AİHM, kararlarında adil değildir, siyasidir. Konu Türkiye olunca siyasi karar verir ama öbür tarafta Fransa, Almanya olunca maalesef ters kararlar verir. Kararlarını Türk milleti adına veren yargımızın bu niteliğinden rahatsız olanların, kimlerin değirmeninden su aldığını, kimlerinse değirmenine su taşıdığını gördükçe ülkemiz adına üzülüyoruz. Benzer şeytani tavırlara, yasama alanında da, yürütme konusunda da şahitlik ediyoruz.Ülkemızdeki herkesin, her kurumun, her bireyin kendini yeni Türkiye'ye göre hazırlaması gerekiyor. Hukuk sistemimiz de bunun dışında değildir. Buradan çağrımı yapıyorum. Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm taraflarıyla yargı ve hukuk dünyamız 2053 vizyonunu oluşturmaya başlamalıdır. Yeni sivil anayasadan kurumsal kapasitenin ülkenin ve dünyanın değişen şartlarına göre geliştirilmesine kadar her konu bu vizyonun içinde yerini almalıdır.