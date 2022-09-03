3 günde 325 bin ziyaretçi ağırladı

TEKNOFEST Karadeniz, Samsun'da bayram havası yaşatmaya devam ediyor. Karadeniz semaları Türk uçaklarıyla hareketlenirken, Çarşamba Havalimanı'nda yapılan etkinlikler geleceğin mühendislerine örnek oluyor. TEKNOFEST Karadeniz kapsamında, Çarşamba Havalimanı'nda kurulan festival alanını 3 günde 325 bin kişi ziyaret etti.30 Ağustos Zafer Bayramı'nın olduğu gün açılışı gerçekleştirilen TEKNOFEST yarın sona erecek. TEKNOFEST Karadeniz kapsamında, Çarşamba Havalimanı'nda kurulan festival alanını 3 günde 325 bin kişi ziyaret etti. Buna göre, ilk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin kişiyi ağırlayan TEKNOFESTKaradeniz, üçüncü gün 120 bin misafir ağırladı.Milli gururlarımız Solotürk, Türk Yıldızları ve F-16'ların yanında Türk Hava Kuvvetleri ile Jandarma ve Polis helikopterleri de gökyüzünde çelik kanatlarını açarak dosta güven, düşmana korku verdi. Festival eğlencesi yapılan uçuşlarla zirveye taşınırken, gencinden yaşlısına yüz binlerce kişi Türk pilotlarının gerçekleştirdiği akrobasi gösterilerini büyük coşkuyla izledi.