Erdoğan ile Putin telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra tahıl ihracı ve Zaporijya Nükleer Santrali'ne dair gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan, tahıl anlaşmasında olduğu gibi, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda da Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini ifade etti. Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Santrali'nin planlandığı şekilde ilerlemesi noktasında kararlılıklarını yineledi. İki lider, 15-16 Eylül'de Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle Semerkand'da bir araya gelecek.