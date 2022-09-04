Sağlıklı gıda projesi başlatıyoruz

Emine Erdoğan, Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Başkanı Enver Hasanoğlu ve beraberindeki kurum yetkilileri Errol Rowan Alden, Sara Helen Goza, Kerem Hasanoğlu, Aman Bulungan, Linda Arnold, Carlos Rivera ve Ousmana Ndiaye ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Kabule Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. IPA Başkanı Hasanoğlu, Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Projesi'nin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada övgü kazandığını ve kendi çalışmalarında da Sıfır Atık'ın ortaya koyduğu prensipleri yaşatmak için adımlar atacaklarını belirtti. Sağlık Bakanı Koca ise kendisinin de bir pediatri doktoru ve IPA'nın bir üyesi olduğunu belirterek, çocukların sağlığına bütüncül bir bakış açısının gerekli olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan da IPA'nın sadece hastalıkların tedavisinde değil hastalık oluşmasını önlemek için de çalışma yapması gerektiğini söyledi. Emine Erdoğan, "Sağlıklı gıda olmadan herhangi bir ilacın nihai çözüm olduğunu düşünmek mümkün değil" diye konuştu.Emine Erdoğan, yakın zamanda okul kantinlerine yönelik "sağlıklı gıda" projesi başlatılacağına işaret ederek, "Bu alanlardaki yemek ve atıştırmalıkların mutlaka sağlıklı seçeneklerle yapılması gerekir" dedi.