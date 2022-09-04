Sivas heyecanla Bahçeli’yi bekliyor

Ahmet Canberk(24), 2023 seçimleri için hazırız. Dört gözle başkanımın gelmesini bekliyorum. Kendisini çok seviyorum. Cumhur ittifakı olarak gümbür gümbür geliyoruz. Milletin iradesi ile yeninden Başkanımızı seçeceğiz. Heyecanla seçimi bekliyoruz.
Hülya Yılmaz: Kızımı ve oğlumu da yanıma aldım Sivas Suşehri'nden geldim. Tek umudumuz cumhur ittifakının kazanması. 2023 seçimleri ülkemiz için hayati öneme sahip. Evlatlarımın geleceği için bu seçimlerin kazanılması lazım. Duamız seçimi kazanıp geleceğe umutla bakmak. Liderimiz şehrimize geldiği için çok mutluyuz heyacanlar başkanımızla buluşmayı bekliyoruz.
"TEK TEMENNİMİZ SEÇİMİ KAZANMAK"
Yasemin Tanyıldız: Almanya'dan geldik. Mitingin olduğu gün burada olduğumuz İçin mutluyuz. 2023 seçimlerinden umutluyuz. En büyük dilek ve temennimiz bu seçimi de kazanmak. Allah'ın izni milletim oyuyla yeniden milletin adamı devletin başına gelecek. Cumhur ittifakından MHP'nin ilk mitingi Sivas'ta oluyor bu bizim için gurur kaynağı. İnşallah seçimi kazanacağız.
"TARİHİ GÜNDE TARİHİ MİTİNGE KATILDIK"
Ahmet Tanyıldız: Ülkemizin bekası için 2023 seçimlerini Cumhur İttifakının kazanmasını canı gönülden istiyoruz. Bugün 4 Eylül Sivas Kongresinin yıldönümü. Tarihi bir günde tarihi mitinge katılma şansımız oldu. Heyecan ve mutlulukla Genel Başkanımızı bekliyoruz.