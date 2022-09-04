Sivas heyecanla Bahçeli’yi bekliyor

Ahmet Canberk(24), 2023 seçimleri için hazırız. Dört gözle başkanımın gelmesini bekliyorum. Kendisini çok seviyorum. Cumhur ittifakı olarak gümbür gümbür geliyoruz. Milletin iradesi ile yeninden Başkanımızı seçeceğiz. Heyecanla seçimi bekliyoruz.

Hülya Yılmaz: Kızımı ve oğlumu da yanıma aldım Sivas Suşehri'nden geldim. Tek umudumuz cumhur ittifakının kazanması. 2023 seçimleri ülkemiz için hayati öneme sahip. Evlatlarımın geleceği için bu seçimlerin kazanılması lazım. Duamız seçimi kazanıp geleceğe umutla bakmak. Liderimiz şehrimize geldiği için çok mutluyuz heyacanlar başkanımızla buluşmayı bekliyoruz.