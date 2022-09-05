Balyoz davasında reddi hakim talebi

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davaya 28 Şubat davası kapsamında tutuklanan Çetin Doğan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, diğer 5 sanık mahkeme salonuna gelerek duruşmaya katıldı.

ÇETİN DOĞAN'IN AVUKATINDAN REDDİ HAKİM TALEBİ

Mahkeme Başkanı, Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz'ün reddi hakim talebi içerir dilekçe sunduğunu belirtti. Avukat Ersöz, heyet değişikliği nedeniyle reddi hakim talebinde bulunduklarını ifade ederek, mahkeme heyetinin tarafsızlığını kaybettiğini düşündüklerini söyledi.

MAHKEMEDEN ERTELEME KARARI

Reddi hakim talebinin ardından mahkeme heyeti, mahkeme başkanının yeni atandığını ancak izinde olduğunu kaydederek, reddi hakim talebinin değerlendirilmesi için duruşmayı ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen Balyoz davasında, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın beraatına karar verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı emekli General sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın beraatının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek temyiz başvurusunda bulundu. 229 sanığın beraatı kesinleşirken, Yargıtay 16. Ceza Dairesi 14 Haziran 2021'de oybirliğiyle aldığı kararında 7 sanığa verilen beraat kararının bozulmasına hükmetti.

MÜTALAADA CEZA İSTENDİ

Yeniden görülen davanın geçtiğimiz celsesinde cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Savcı, Yargıtay'ın bozma ilamında usule ve esasa karşı bir hukuka aykırılık olmadığını belirterek bozma kararına uyulmasını talep etti. Savcı, 6 sanığın "suç için anlaşma" suçundan 12 yıla kadar hapse çarptırılmasını, emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın'ın vefatı nedeniyle hakkındaki davanın düşmesini istedi.