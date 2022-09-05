Betonun içinden deniz kabuğu çıktı

Yıkıldığı iddiaları dile getirilen Kız Kulesi ile ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan kurum, yapının 2023'te müze olarak açılacağını duyurdu. Açıklamada yıkımın söz konusu olmadığı, kapsamlı restorasylonun sürdüğü dile getirildi. Yapının 1944'te geçirdiği restorasyonda kullanılan beton üzerinde yapılan incelemede, betonun içinde deniz kabuğuna rastlandığı, elle yapılan bu onarım aşamasında demirlerin aşırı korozyona maruz kaldığı, bağlantı elemanlarının zayıfladığı tespitleri yapıldı. Yapımın 2023'te anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir" ifadelerine yer verildi.