40 kız çocuğunu zorla evlendirilmekten kurtardı

Sabancı Vakfı tarafından 'fark yaratan' olarak seçilen kadın muhtar Dilek Demir, 40 kız çocuğunun ailelerini ikna ederek erken yaşta ve zorla evlendirilmelerini önledi. Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 13. sezonunda "Fark Yaratan" seçilen Demir, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Muradiye Mahallesi Muhtarlığı görevini yürütüyor. Demir, Diyarbakır merkez bölgedeki tek kadın muhtar olarak çalışmalarıyla dikkati çekiyor. İki dönemdir muhtarlık görevini sürdüren Dilek Demir, çocuk yaşta ve zorla evlendirilmek istenen kız çocuklarına yönelik yaptığı çalışmalarla öne çıkıyor. Kendisi de erken yaşta, zorla evlendirilen ve aile içi şiddete maruz kalan Demir, sosyoekonomik açıdan zorlukların sıkça yaşandığı mahallesinde bugüne kadar 40 kız çocuğu için çalışmalar yaptı. "Hiçbir kız çocuğu benim yaşadıklarımı yaşamasın" diyen Demir, aileleri ikna ederek kız çocuklarını yeniden hayata bağladı.Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Vakıf olarak kadınlar ve kız çocukları odağında uzun yıllardır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtar Dilek Demir de bu konuda önemli bir farkındalık yaratıyor. Demir'in bu çabasının önce Diyarbakır'ın farklı mahallelerine sonrasında da tüm Türkiye'ye etki etmesi en büyük hayalimiz" dedi.