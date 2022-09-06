PKK’nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi

01 Eylül 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında; Van ili Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsal alanında yapılan arazi araması sırasında çıkan silahlı çatışma neticesinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan ve örgütün sözde Tatvan sorumlusu olarak faaliyet yürüten Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi.

Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf GÜL'ün; Bitlis/Tatvan/Dönertaş köyü muhtarı Şahin Barlak'ın 20 Ağustos 2020 tarihinde öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği belirlendi.