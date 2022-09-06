Şarkıcı Gülşen’den "Katli vaciptir" sözlerine suç duyurusu

Şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz Nisan ayında verdiği bir konser esnasında İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde tutuklanmış ve ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Bu süreçte ünlü şarkıcıya sosyal medyadan tepki yağmıştı.

PAYLAŞIM GENİŞ KİTLEYE YAYILDI

Avukat Emek Emre, Gülşen hakkındaki bazı paylaşımlar için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız'ın Gülşen hakkında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Bu kadının katli vaciptir" şeklinde paylaşım yaptığını belirtilerek şikayetçi olunduğu belirtildi. Bu paylaşımın çok kısa sürede geniş kitlelere yayıldığı belirtildi.

4 SUÇTAN DAVA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Suç duyurusu dilekçesinde, Ömer Yıldız hakkında "Anayasayı ihlal", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Tehdit" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından soruşturma başlatılarak cezalandırılması için dava açılması talep edildi.