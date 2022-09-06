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Giriş Tarihi: 6.9.2022 16:45

Şarkıcı Gülşen’den "Katli vaciptir" sözlerine suç duyurusu

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Şarkıcı Gülşen’den Katli vaciptir sözlerine suç duyurusu

Şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz Nisan ayında konserinde İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle tutuklanmış ve ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Bu süreçte sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisi hakkında "Bu kadının katli vaciptir" dediği iddia edilen Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz Nisan ayında verdiği bir konser esnasında İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde tutuklanmış ve ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Bu süreçte ünlü şarkıcıya sosyal medyadan tepki yağmıştı.

PAYLAŞIM GENİŞ KİTLEYE YAYILDI

Avukat Emek Emre, Gülşen hakkındaki bazı paylaşımlar için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız'ın Gülşen hakkında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Bu kadının katli vaciptir" şeklinde paylaşım yaptığını belirtilerek şikayetçi olunduğu belirtildi. Bu paylaşımın çok kısa sürede geniş kitlelere yayıldığı belirtildi.

4 SUÇTAN DAVA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Suç duyurusu dilekçesinde, Ömer Yıldız hakkında "Anayasayı ihlal", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Tehdit" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından soruşturma başlatılarak cezalandırılması için dava açılması talep edildi.

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Şarkıcı Gülşen’den "Katli vaciptir" sözlerine suç duyurusu
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