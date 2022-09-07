6-7 Eylül’ün faturasını hükümete yıkmak istediler

Türk siyasi hayatının sosyal etkileri bakımından en önemli hadiselerinden biri olan 6-7 Eylül 1955 Olayları'nın üzerinden 67 yıl geçti ancak olaylar üzerindeki sis perdesi hâlâ tam olarak aydınlatılamadı. Darbeciler, Yassıada Mahkemesi'nde olaylardan Adnan Menderes ve hükümetini suçlarken ortaya bir delil de koyamadılar. Raflarda yeni yerini alan 6-7 Eylül 1955 Olayları kitabıyla derinlemesine bir araştırma yapan Prof. Dr. Uğur Üçüncü, 6-7 Eylül'ün Menderes hükümetinin üzerine yıkılmak istendiğini, ancak Menderes hükümetinin olayda hiçbir sorumluluğunun olmadığını söyledi.Üçüncü, "Demokrat Parti 1954 seçimlerinde çok büyük bir başarı elde ederek iktidarını perçinledi. Soğuk savaşın zirvede olduğu bu yıllarda Türkiye'nin elini zayıflatacak ve liberal demokrasi kulvarının dışına düşürecek bir tasarrufa girmesi, akılla, reel politikle ve her şeyden önce Türk devlet felsefesiyle bağdaşmazdı. Dolayısıyla böylesi bir tablonun içinde Menderes hükümetinin yer alması mümkün değildir" dedi. "Selanik'teki Atatürk'ün doğduğu eve bomba atıldığı" şeklindeki haber sonrası, İstanbul'da yaşayan Rum azınlığa karşı 6-7 Eylül 1955'te girişilen saldırılarda resmi rakamlara göre 4 bin 214 ev, bin 4 işyeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okul ile aralarında fabrika, otel, bar ve benzeri yerlerin bulunduğu 5 bin 317 tesis saldırıya uğradı. Amerikan Milli Arşivi'ndeki belgelere göre de tahrip edilen işyerlerinin yüzde 59'u Rumlara, yüzde 17'si Ermenilere, yüzde 12'si Musevilere ve yüzde 10'u da Müslümanlara aitti.