Kirli ittifaki itiraf ettiler

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası İyi Partili İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz böyle bir şeye asla razı olmayız" açıklamasının yankıları sürüyor. Ağıralioğlu'nun çıkışına yanıt veren CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş ise "herkesin bildiği sırrı" ifşa etti. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Yarkadaş, İyi Parti'nin, HDP seçmeni sayesinde yerel seçimlerde birçok belediyeyi kazandığını belirterek, "HDP'lilerin verdiği oylarla, onların verdiği katkıyla belediye başkanları seçilecek, o belediye başkanlarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak, ihaleler alınacak, ondan sonra da diyeceksiniz ki 'Biz HDP'yi meşru saymıyoruz'. HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim o zaman HDP'lilerin verdiği katkısıyla seçilen belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın. Genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır" şeklinde konuştu.Barış Yarkadaş ne biliyorsa kamuoyunaaçıklamalıdır. İttifak adı altındaki bupazarlık masasına nelerin meze edildiğinianlatmalısınız.: CHP'li BarışYarkadaş, İyi Partililere kısaca ya omurgalıolun susun ya da çalmayın demiş.Neresinden tutsan elinde kalıyor.CHP'li Mansur Yavaş'a cevaphakkı doğmuş. Hangi İyi Partililerehangi ihaleleri verdin? Hangi İyiPartilileri daire başkanı, genel müdüryaptın? Ankara bu soruların cevaplarınıbekliyor.İyi Parti'nin dün Göç Doktrini ve Strateji Eylem Planı, yapılan bir toplantı ile açıklandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programa gelişinde ve ayrılırken soru cevaplamamak için adeta gazetecilerden kaçtı. Akşener, kendisine tartışmaları hatırlatan gazetecilere "Soru almayacağım" dedi. ANKARA