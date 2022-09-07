MHP’li Büyükataman’dan Kılıçdaroğlu’na: Hangi vicdanla şehitlerimizin katilleriyle helalleşeceğini söylemektedir?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu'nun katılımıyla MHP Bursa İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Büyükataman, "Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda istikrarlı ve tavizsiz bir şekilde ilerlemesini sürdürmenin yolu, 2023 seçimlerinden geçmektedir. Cumhur İttifakı yönetimindeki Türkiye, artık eski Türkiye değildir. Dünyada ve bölgesindeki meselelerde kaderine mahkum şekilde sessizce bekleyen, istikameti, sözde müttefik batılı devletlerin zihinlerinde şekillenen bir Türkiye artık yoktur. Ülkemiz Cumhur İttifakı ile birlikte kendisine yönelen tüm tehditlere misliyle karşılık vermekte, asli çıkarlarını kendi iradesiyle savunabilmektedir.

Zillet ittifakı, fonlarla şişirilen medyası aracılığıyla Türk Devleti'nin mücadelesine mani olmak istese de Türkiye'nin Cumhur İttifakı ile attığı adımlar Türk Milleti'nin zihnine kazınmıştır. Terörle mücadeledeki kararlılık sayesinde ülkemizde, Suriye'de ve Irak'ta terör örgütlerinin inlerine girilmiş, şehitlerimizin hesabı sorulmuştur. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde olan haklarımız, tüm batılı ülkelerin tehditlerine rağmen korunmuş ve hala korunmaktadır. Ülkemiz Rusya-Ukrayna savaşında tarafsızlığımızı korumuş, tahıl koridorunu açarak gıda kıtlığından milyonlarca insanın olumsuz etkilenmesine engel olmuştur. Cumhur İttifakı olarak attığımız bu tarihi adımlara ve Türkiye'nin yükselişine karşın FETÖ'sü, PKK'sı, CHP'si İP'i altılı masa etrafında birleşmiş, sosyal medya üzerinden sahte hesaplarla alçakça algı operasyonları yapmaktadır" diye konuştu.