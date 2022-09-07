Milli denizaltı STM500 Avrupa'da vitrine çıktı! "Özel kuvvet harekatı" da gerçekleştirebilecek

Polonya'nın Kielce kentinin ev sahipliği yaptığı, Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'de Türkiye "Lider Ülke" olarak yer alıyor. Türk şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuara katılıyor.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin, askeri deniz platformları ve taktik mini İHA sistemlerinin yer aldığı ürün ve kabiliyetlerini sergilediği fuarda, milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının ölçekli maketi de yer aldı.

STM, deniz projeleri alanında gerek MİLGEM gibi su üstü gerekse de denizaltı platformlarıyla, başta Türk Deniz Kuvvetleri olmak üzere, yurt dışı müşterilere çözümler sunuyor.