Yakalanan PKK’lının HDP bağı ifadeden çıktı

Terör örgütü PKK üyesi olan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı.Yunanistan'da bulunan ve PKK'nın Lavrion Kampı'nda ideolojik, silahlı ve sabotaj eğitimi aldığı ve geçtiğimiz haziran ayında yasa dışı yollardan geldiği ülkemizde bombalı veya silahlı terör saldırısı arayışı içerisinde olduğu ifade edilen Tanrıkulu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin bir yakınının Mart 2022'de güvenlik güçlerine ifade verdiği ortaya çıktı. İddialara göre Hüsamettin T.'nin yakını o ifadede, geçtiğimiz haziran ayında PKK'nın Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye geldiği ifade edilen şüpheli Tanrıkulu'nun mart ayında bölücü terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'na katıldığını ve öncesinde 3 yıl boyunca HDP binalarına gidip geldiğini söyledi. O ifade "Bölücü terör örgütü PKK ile HDP'nin arasındaki bağı ortaya koyuyor" yorumlarına yol açtı.