6’lı masa dağılmanın eşiğinde

Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP çıkışı, 6'lı masanın iki büyük ortağını birbirine düşürdü. CHP yönetiminin Tekin'e sessiz kalması sonrası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'HDP'nin olduğu masada olmayız' ifadelerini kullandı. İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu da, HDP'nin olduğu masadan kalkacaklarını söyledi. İyi Partililerin tepkisini çeken Tekin de, "Bana tek had bildirecek insan var, CHP'nin kurumsal Genel Başkanı'dır" şeklinde konuştu. AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, "6'lı masanın içindeki çelişkileri bu tür krizleri yaşatmaya mecbur. Esasen İyi Parti de kendi ittifaklarının içerisinde HDP'nin olduğunu zaten biliyor. İstanbul, Ankara seçimlerinden biliyorlar. İçindeki ittifakın sorunlarını bilmeyen bir parti, bu ülkenin sorunlarını nasıl bilecek ve bu ülkeyi nasıl yönetecek? Millet, Türkiye düşmanlarıyla hareket eden bir ittifaka zaten oy vermez" dedi. MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "İyi Parti'nin açıklamalarını samimi bulmuyorum. Akşener, Demirtaş'ı kahvaltıya davet ederken de aynı HDP'ydi. Bunlar tavşana kaç, tazıya tut siyaseti yapıyorlar. Türk milletinin HDP'ye olan alerjilerini bildikleri için bu açıklamaları yaptırıyorlar sözcülerine. Bunların Türkiye'nin temel meselelerini çözecek güçleri yok. 6'lı masada oturma düzenini tartışanlar ülke yönetebilir mi?" diye sordu.