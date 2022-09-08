CHP’nin Tosuncuğuna 20 yıl hapis istendi

Piyasayı 1 milyar lira dolandırdığı iddia edilen CHP'den İstanbul milletvekili, ilçe belediye başkanı ve ilçe başkanı adayı olan Saim Diken'in mağdur ettiği isimler savcılığa koşmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak Diken hakkında 'dolandırıcılık' iddiasıyla 4 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, Diken'in mağdurlardan işletme vaadiyle para aldığı ve biraz ödeme yaptıktan sonra paraları iade etmeyerek hileli hareketlerle haksız menfaat elde ettiği ifade edildi. Hazırlanan iddianamede CHP eski İstanbul Güngören İlçe Başkan Yardımcısı Bayram Göbel, kız kardeşi Elem Göbel, Galip Meydan ve Pembe Hokka "müşteki" sıfatıyla yer aldılar. 4 mağdurun yanı sıra başka mağdurların da ortaya çıktıkça davaya katılabilecekleri ifade edildi. Diken, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.CHP eski İstanbul Güngören İlçe Başkan Yardımcısı Bayram Göbel, teşkilattaki faaliyetleri çerçevesinde Diken'le tanışarak kendisine güvendiğini söyledi. "Yurtdışından altın getirerek yurtiçinde satıp büyük paralar kazandığını söyledi" diyen Göbel, kendisinin 100 bin lira, kardeşi Elem Göbel'in ise 500 bin lira verdiğini aktardı. Göbel, "Bize buna karşılık olarak senet imzalayıp verdi. Bir süre sonra paramızı geri istedik ama paranın yurtdışında blokeli olduğunu söyledi" dedi.İddianameye göre mağdurlardan Galip Meydan ise aynı yöntemlerle kendisine yaklaşan Saim Diken'e 1 milyon 300 bin lira verdi. Kâr payını düzenli olarak aldı ancak parasının tamamını bir süre sonra kendisinden istediğinde ise 'Veremem' cevabıyla karşılaştı. Bir diğer müşteki Pembe Hokka da Diken'i Eyüp'te CHP'nin İlçe Başkanlığı'nda faaliyet gösterirken tanıdığını aktardı. Hokka, "Kendisine 500 bin lira verdim. İlk zamanlarda bana 30 bin Türk Lirası gibi bir kâr payı ödedi, ardından herhangi bir ödeme yapmadı" şeklinde ifade verdi. Diken ise iddianamedeki ifadesinde kendisinin kimseyi dolandırmadığını öne sürdü.