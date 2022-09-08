Kaymakama saldıran CHP’li başkana para cezası

Olay 4 Mayıs 2020'de Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki Yüreğir Kaymakamlığı önünde meydana geldi. Vefa Sosyal Destek Grubu'nun vatandaşlara yardım yaptığı sırada CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ile beraberindekiler, "Yardım yapıyoruz diyerek milleti kandırıyorsunuz" diyerek bağırdı. Bir taraftan grup vatandaşları galeyana getirmeye çalışırken, diğer taraftan video ile görüntüler çekti.

Bununla da sınırla kalmayan CHP'li grup Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'e saldırıda bulunmak istedi. Gruba müdahale eden kaymakamın koruması polis memuru Bülent Kaya'ya saldırarak darp ettiler. Bu sırada olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler Eren Yıldırım ile 4 kişiyi gözaltına aldı. CHP'li grup "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, hakaret, görevli memura mukavemet" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusundan sonra, Eren Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Yıldırım'ın serbest bırakılmasının itiraz edilmesi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırganlar hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Yıldırım, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Yıldırım hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılırken, 2 Haziran 2020'de ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Eren Yıldırım ve avukatları katıldı. Mahkeme Eren Yıldırım'a kaymakamın koruması polis memuruna "mukavemet" suçundan 7 bin 508 lira adli para cezası verdi.

CHP'Lİ BELEDİYE ÖDÜLLENDİRDİ

Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldıran CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, cezaevinden çıktıktan sonra CHP'li Seyhan Belediyesi tarafından işbaşı yaptırıldı. Yıldırım halen belediyede görev yapmakta.