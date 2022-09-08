SABAH farkıyla ve çok özel fotoğraflarla! İşte DHKP-C’nin karargahı…

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı terör örgütü DHKP-C adına yayınlar yapılan bir derginin İstanbul Sultangazi İlçesi'ne bağlı Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bürosundaki terör faaliyetlerini deşifre etti.
Yasa dışı terör örgütünün sözde ideolojik fikirlerinin yayıldığı ve "Örgütün Beyni" olarak adlandırılan söz konusu adrese İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Özel Harekat, İtfaiye ve helikopter destekli operasyon düzenlendi.
Özel Harekat Polisleri; kalın çelik ve demir kapılarla kapatılmış ve kalın duvarlarla örülmüş olan adrese balyozlarla duvarları kırarak girdi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Adreste 12 demir kapı olduğu tespit edildi. Kapıların tamamı kırılırken, pencerelerin arkasında ise altı demir koruma panelinin olduğu ortaya çıktı.
Yasa dışı terör örgütü DHKP-C.'nin ideolojik fikirlerinin yayıldığı ve "Örgütün Beyni" olarak adlandırılan söz konusu adresin ve demir kapılar ile koruma panellerinin fotoğraflarına SABAH ulaştı. BİLGİSAYARLARI PARÇALADILAR Polisler adrese girme çalışmalarına devam ederken; örgüt üyeleri adresteki bilgisayarları kırarak parçaladı.
Düzenlenen operasyonda F.B. (44), O.K. (41) ve Y.V. (43) adlı üç kişi yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreste bulunan bazı örgütsel içerikli dokümanlara ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Y.V.'nin "Kamu Malına Zarar Vermek" ve "Görevi Yaptırmamak İçin Direnmek" suçlarından arandığı da tespit edildi. Demir kapılara ve korkuluklara sökülerek el konuldu.