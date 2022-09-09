Sisak şehrinde Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi açıldı: ‘Dostluk ve kardeşliğimizin nişanesi’

Hırvatistan İslam Birliği'nin kendi imkânlarıyla başlattığı projeye 2018'in Aralık ayından itibaren TİKA'nın da dahil olduğunu söyleyen Erdoğan, "Hamdolsun dostluk ve kardeşliğimizin nişanesi olan bu kıymetli eseri el birliğiyle tamamladık. Bu merkezin diğer dinlerden dostlarımızın da vakit geçirecekleri şehrin başlıca buluşma ve kaynaşma adreslerinden biri olacağına inanıyorum" diye konuştu. Hırvatistan'ın Müslümanlara sağlanan özgürlük, saygı ve huzur ortamı bakımından Avrupa'da örnek gösterilen ülkeler arasında olduğunu bildiren Erdoğan, "Hırvatistan Devleti'yle Hırvatistan İslam Birliği arasında tesis edilen işbirliği bu noktada son derece önemlidir.Şüphesiz bu özgürlük ve huzur ortamı sadece Müslüman kardeşlerimiz için değil, diğer dinler ve kültürler için de geçerlidir" dedi. Erdoğan, "Gönül dünyamızda Sisak'ı Amasya'dan, Petrinya'yı Bursa'dan, Zagreb'i Ankara'dan, Saraybosna'yı İstanbul'dan, Mostar'ı Rize'den ayırmadık. Dostlarımızın sevinçleriyle sevindik, acılarını kendi acımız olarak gördük" dedi.Açılış töreninde Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Müftü Aziz Efendi Hasanoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hırvatistan İslam Birliği Kurucu Onur Ödülü'nü takdim etti. Erdoğan, kurdele keserek açılışını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'ni gezdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu ezanın ardından Erdoğan ve beraberindekiler namaz kıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışında yaşayan vatandaşlar için bir mektup kaleme aldı. Parti yetkilileri ve milletvekillerince izinlerini tamamlayıp yaşadıkları ülkelere dönen ya da izinlerini geçirmek üzere yurda gelen gurbetçilere verilen mektupta Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:Bundan 21 yıl önce 'Büyük Türkiye' hedefi ve 'Milletinin hizmetinde bir devlet' anlayışıyla kutlu bir yolculuğa çıktık. 'Nerede bir vatandaşımız varsa biz oradayız' düsturuyla hareket ediyoruz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sesine kulak vererek, devletimizin tüm imkânlarıyla yanlarında olduk. Sizlerin desteğiyle ve sizlerden aldığımız güçle, savunma sanayiinden dış politikaya, sağlıktan ulaşıma kadar dünyanın neresinde olursa olsun, her insanımızın gurur duyduğu bir Türkiye inşa ettik.Önümüzdeki süreçte aynı azim ve kararlılıkla sizlerin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Hem Cumhuriyetimizin 100. yılının taçlandırılması hem de 2053 vizyonunu hayata geçirebilmemiz için önümüzdeki yıl yapılacak seçimler kritik öneme sahiptir. Ülkemizin geleceğine yönelik en güçlü desteği vermeye devam edeceğinize olan inancım tamdır. Ülkemizin ve sizlerin bugüne kadarki sorunlarını sizlerle birlikte çözdük, büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşallah sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Sizi Allah'a emanet ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. ANKARA