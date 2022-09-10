‘Balkanlar ve Türkiye arasında köprü olacak’

Başkan Erdoğan'ın Hırvatistan'ın Sisak şehrinde açılışını gerçekleştirdiği ve adı verilen İslam Kültür Merkezi'nin açılış programına katılan bölge Müslümanları duydukları mutluluğu paylaştı. Slovenya'da imamlık yapan Zikrija Hodzic, "Güzel inancımızı yaymak, diyalog kurmak, kültürümüzü ve dinimizi tanıtmak söz konusu olduğunda Müslümanlar adına büyük bir ilerlemeyi temsil ediyor" dedi. Bosna Hersekli imam Aljo Cikotic ise "Burası Türkiye ve Balkanlar'ı birbirine bağlayan bir köprü olacak" dedi. AACUMHURBAŞKANI Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamladığını aktardı. Paylaşımda, Balkan turu temaslarından kesitlerin yer aldığı video ile Türkiye ve üç Balkan ülkesinin bayraklarına da yer veren Erdoğan, "Geçmişte kader birliği yaptığımız, ortak tarihi ve coğrafyayı paylaştığımız, beşeri ve kültürel bağlarımızın olduğu Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.